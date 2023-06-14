عام حبس لـ5 أشخاص بتهمة تسريب مواضيع البكالوريا

أصدرت محكمة أميزور في بجاية، حكما قضى بإدانة 5 أشخاص، بعام حبس نافذ، بتهمة نشر، وتسريب مواضيع وأجوبة إمتحانات البكالوريا.

وتمت إحالة المتهمين، على المحاكمة عن طريق اجراءات المثول الفوري، حسب بيان لمحكمة أميزور.

وتمت متابعتهم بجنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

وبعد محاكمة المتهمين، صدر حكم بإدانتهم بالوقائع المنسوبة إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بعام حبس نافذ. و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع اصدار أمر ايداع بالجلسة ضدهم.