عام حبس نافذ ضد شاب اعتدى على محامي في العاصمة

ألقت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، القبض على شاب في العقد الثالث من العمر قام بالاعتداء على محامي وتحطيم سيارته.

وحسب مصادر النهار، فإن المحامي تعرض للاعتداء بعدما كان متوجها إلى مكتبه بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.

وقائع القضية، تعود إلى الأسبوع الماضي بعدما قام المحامي بركن سيارته أمام مدخل مكتبه بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.

وطلب منه المتهم بدفع مقابل حضيرة ركن السيارات،وبعد رفض المحامي دفع المبلغ بحجة أن الحضيرة غير شرعية، قام بتحطيم سيارته.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت له تهم التعدي وتحطيم ملك الغير وإنشاء حظائر عشوائية.

والتمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 الف غرامة مالية نافذة.

وبعد المداولة أصدر القاضي في حقه تسليط عقوبة عام حبس نافذ و100 ألف غرامة مالية نافذة، وأمر إيداعه الحبس المؤقت.