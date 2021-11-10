عام “سورسي” ليوسف يوسفي ومدير الشباب والرياضة السابق لتيزي وزو 

قضت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، بإدانة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعام حبسا موقوفة النفاذ.

كما حكم على مدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو، المتهم غير “إلتاش عبد الرحمن”، بنفس العقوبة، مع تأييد الغرامة المالية في حق كلا المتهمين.

وجاء الحكم بالادانة في حق كلا المتهمين “يوسف يوسفي وإلتاش عبد الرحمن”، وبعدما التمست النيابة العامة في جلسة سابقة، توقيع عقوبات ترواحت ما بين العامين وال3 سنوات في حقهما.

معتبرة أن التهم ثابتة بجميع اركانها المادية والمعنوية.

ويتابع المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، في القضية المتابع بها رجل الاعمال علي حداد.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل في هذه القضية، بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

لتبرمج القضية من جديد، أمام هيئة المجلس بتشكيلة مغايرة.

للاشارة يتابع في هذه القضية رجل الأعمال الموقوف حاليا علي حداد والوزيرين السابقين “عبد المالك سلال” و”أحمد اويحيى”.

وكذا الوزراء السابقون، عمر غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان.

كما يتابع في هذه القضية كل من عبد السلام بوشوارب، بدة محجوب يوسف يوسفي وعمارة بن يونس واطارات سابقة في الدولة.

وتم إثبات أن علي حداد تحصل على عقارات في العديد من الولايات منها بجاية البويرة والبيض من أجل انجاز مشاريعه الاستثمارية.

مع استفادة مجمع هذا الأخير، من اعفاءات الرسوم الجمركية والضرائب، وهي التهم التي انكرها المتهم جملة وتفصيلا.

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