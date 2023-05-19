عباس يدعو لمحاسبة الكيان الصهيوني وحماية الفلسطينيين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وطالب بتقديم حماية دولية للفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، في كلمة له خلال الدورة الـ32 للقمة العربية، “أننا نفتخر بالشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.

كما رحب عباس بالرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: “نرحب بالأسد أخا عزيزا بين أهله وأخوانه”.

مشيرا إلى أنه وفي قرار أممي أحيت الأمم المتحدة منذ أيام الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني التي لا زالت تتوالى أحداثها وآثارها.

موضحا أن هذا القرار يدحض الرواية الإسرائيلية التي تنكرت للنكبة ولفقت الروايات المزيفة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطينية.

وأكد عباس: “نرفض استمرار استباحة إسرائيل لأرضنا ومقدساتنا. ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائهما وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني”.

مشددا على أن الفلسطينيين، سيواصلون مسيرتهم النضالية لمواجهة القهر والعدوان والجهود الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوقهم.