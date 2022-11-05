عباس يطالب واشنطن بإلزام الاحتلال الصهيوني وقف جرائمه بحق الفلسطينيين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وحسب بيان للرئاسة الفلسطينية، أطلع عباس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، على الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات.

قائلا أن الفلسطينين يعانون من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، بالإضافة إلى مات تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات.

ومن جهته، أكد بلينكن أن “الإدارة الأمريكية تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة الاوضاع في الأراضي المحتلة. ولوقف التصعيد الجاري حاليا ضد الفلسطينيين”.

كما أن الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي اتفقا على استمرار الاتصالات في الفترة المقبلة، حسب ذات البيان.