عبدلي: “أريد المشاركة في الكان وهذا ما وعدني به بلماضي”

أكد الدولي الجزائري، ولاعب نادي أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، رغبته في المشاركة مع الخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وأوضح عبدلي، بأن تواجده في “الليغ2” لن يؤثر على مستقبله مع الخضر، وهو ما وعده به بلماضي، وقال: “بخصوص توافق الليغ2 الفرنسية مع المنتخب الوطني، تحدث مع الناخب الوطني (جمال بلماضي)، وقال لي، ما دمت تلعب بانتظام، ستأتي إلى المنتخب”.

وأضاف عبدلي: “لقد كانت هذه المحادثة مهمة جدا، وفخر كبير أنني استدعيت إلى تربص جوان الماضي وتربص سبتمبر الجاري، وأتمنى العودة قريبا”.

وختم لاعب الخضر، في حوار خص به صحيفة “واست فرانس” الفرنسية أمس الخميس: “الذهاب إلى كأس أمم إفريقيا سيكون أمرا جميلا.”