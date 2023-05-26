عبدلي لاعب أنجي: “هدفي التواجد مع الخضر في تربص جوان”

أكد لاعب نادي أنجي الفرنسي، حيماد عبدلي، بأنه يطمح للتواجد مع المنتخب الوطني، خلال تربص شهر جوان المقبل، الذي تتخلله مباراة ودية أمام تونس، وأخرى أمام أوغندا ضمن تصفيات “كان” 2023.

وكشف عبدلي، بأنه يرتبط بالجزائر، منذ أن كا صغيرا، مضيفا: “أبي جزائري، ووالدتي من جزر المارتينيك ، لكني أشعر أنني جزائري أكثر”.

كما أوضح ذات المتحدث بأنه يحب الجزائر كثيرا، بعدما زارها من قبل مرة واحدة، حينما كان صغيرا، وأن جده ووالده حدثاه كثيرا عن الجزائر وكرة القدم الإفريقية.

مبرزا في السياق ذاته، أنه يتحدث عن رغبته في تمثيل الجزائر، كثيرا رفقة زميله في أنجي الفرنسي، ولاعب الخضر نبيل بن طالب.

وواصل عبدلي الحديث عن حلمه باللعب للمنتخب الجزائري: “خلال النصف الأول من الموسم، كنت أعلم أنني لن أستدعى لأنني لم أكن ألعب كثيرا.. الآن سأفعل كل شيء ليتم استدهائي في شهر جوان، لأنني أصبحت ألعب بانتظام”.

وفي حوار مطول خص به صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، وصف عبدلي، قائد الخضر، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز بـ “الأسطورة الإفريقية” مضيفا بأنه يحب أيضا هالاند، الذي وصفه بـ”الوحش” أمام المرمى.