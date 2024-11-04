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الرياضة

عبدلي يقود تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”

بقلم محمد لمين صحراوي
عبدلي يقود تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”
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اختير اللاعب الدولي الجزائري، وقائد نادي أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، ضمن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن تشكيلتها الخاصة بالجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي، التي اختتمت أمس الأحد. وعرفت التشكيلة المثالية تواجد، عبدلي، بتقييم 7/10.

وكان عبدلي، الغائب عن “الخضر” منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخير بكوت ديفوار. قد تألق في ذات الجولة، وساهم بمستوياته الراقية، في قيادة ناديه للعودة بانتصار ثمين من مواجهة المضيف موناكو.

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