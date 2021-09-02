عبد الحميد شبشوب: دول عدم الانحياز مطالبة بتعزيز تعاونها و تماسكها ضمن حركتها

صرح سفير الجزائر ببلغراد عبد الحميد شبشوب، اليوم الخميس، ان دول عدم الانحياز، مطالبة بتعزيز تعاونها و تماسكها ضمن حركتها.

وذلك من اجل مواجهة التحديات و التهديدات التي تواجه العالم حاليا، في الكلمة التي القاها خلال ندوة افتراضية عبر الانترنت، نظمت بمناسبة احياء الذكرى الـ60 لاول قمة للبلدان غير المنحازة (بلغراد 1961).

مؤكدا ان البلدان غير المنحازة مطالبة بتعزيز تعاونها و تماسكها ضمن الحركة، كما يجب عليها خاصة الاستلهام من المثل و المبادئ المنبثقة عن قمة بلغراد.

والتي تم تجديد التاكيد عليها خلال القمم المتتالية كأساس لمقاربة مشتركة و تضامنية من اجل مواجهة التحديات العالمية الجديدة.

وأضاف السفير انه في قمة بلغراد سنة 1961، استطاعت الجزائر، التي كانت تكافح من اجل تحررها، و ممثلة بحكومة مؤقتة في هذه الندوة، ان تحظى بدعم كبير في كفاحها.

مشيرا أن حركة عدم الانحياز كانت قوة معنوية نجحت في كسر ميزان الرعب الذي فرضه تنافس بين القوى العظمي و تعريض السلم و الامن في العالم الى الخطر.