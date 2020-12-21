سفارة الجزائر ببلغراد تهدي مجموعة من كتب الأدب والتاريخ الجزائري للمركز الثقافي العربي

أهدت سفارة الجزائر ببلغراد، ممثلة في السفير عبد الحميد شبشوب، مجموعة من كتب الأدب والتاريخ الجزائري الى المركز الثقافي العربي ببلغراد.

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف الـ18 ديسمبر لكل سنة.

وهي المبادرة الت استحستنها كثيرا رئيسة المركز، اينا بافلوفيتش، كما اعتبرت هذه الكتب ستكون النواة للمكتبة التي ينوي المركز إنشاؤها.

كما تم إستغلال المناسبة من الطرفان، لمناقشة السبل الكفيلة بترقية التعاون الثنائي ومواصلة العمل للتعريف بالثقافة العربية لدى الجمهور الصربي.

من جانبها، عبّرت رئيسة المركز بترحيبها بأي مبادرات تعاون مستقبلية مع الجزائر.

خصوصا من خلال مشاركة شخصيات أدبية وفنية جزائرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الندوات الفكرية التي يقوم المركز بتنظيمها.

بالاضافة الى استعداد المركز لترجمة أعمال أدبية جزائرية قصد عرضها على الجمهور الصربي.