عبد الرزاق رحماني مديرا رياضيا لوفاق سطيف

عينت إدارة وفاق سطيف لاعبها السابق، عبد الرزاق رحماني مديرا رياضيا لفريق الأكابر.

وكشف الدولي السابق، عبد الرزاق رحماني، أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق قصد تولي منصب مدير رياضي مكلف بفريق الأكابر. على أمل ضخ روح جديدة وتقديم الإضافة المرجوة.

كما أبرز رحماني، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الجزائرية، بأن التدعيمات الشتوية. سيقوم بها المكلفون بالعملية بالتنسيق مع المدرب رضا بن دريس، وعضو الطاقم الفني للفريق عبد المؤمن جابو.

وكانت إدارة الوفاق قد أكدت عقب استقالة المناجير التقني الرياضي العام، عبد الكريم بيرة، في الفاتح جانفي الجاري عزمها على إجراء تغييرات على عديد المستويات. من أجل إعطاء نفس جديد للفريق حتى يتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية في ظروف أفضل.