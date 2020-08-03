عبد الرزاق مقري يعلن عن شفائه من فيروس كورونا

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عبد الرزاق مقري يعلن عن شفائه من فيروس كورونا
بقلم م . فيصل

أعلن اليوم الإثنين رئيس حركة مجتمع السلم  حمس عبد الرزاق مقري عن شفائه من فيروس كورنا الذي أصيب به مؤخرا .

ونشر رئيس حركة مجتمع السلم عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يتحدث من خلاله عن شفائه من كوفيد 19 بعد خضوعه للعلاج.

وشكر مقري من خلال الفيديو كل من سأل عنه وعن حالته الصحيةعبر عائلته أومن خلال الحركة وطمأنهم عن وضعه بتعافيه من الفيروس.

كما قال مقري أنه عانىبشدة من فيروس كورونا اين واجه من حالات من الحمى والفشل وكذا صعوبة في التنفس وذلك إلى غاية يوم العيد.

هذا وقد أعلن عبد الرزاق مقري قبل أيام عن إصابته بالفيروس وخضوعه للحجر والعلاج.


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