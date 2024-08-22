عبد العالي حساني: برنامجنا يعتمد على إصلاح إداري حقيقي..وهذه رسالتي للشباب

قال اليوم،الخميس،عبد العالي حساني المرشح عن حركة مجتمع السلم للرئاسيات المُسبقة 2024،أن برنامجه يرتكز على إصلاح إداري حقيقي.

وأضاف المترشح في تجمع له بولاية المدية أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث محاور أساسية، أهمها إعادة تقسيم الولايات وخلق ولايات منتدبة جديدة، إضافة الى بلديات تعمل على الاستماع بطريقة مباشرة للمواطن مع إعادة النظر في”الدوائر” التي بحسبه لم تعد تقدم الخدمة المطلوبة.

واستطرد المتحدث قائلا، أن ولاية المدية من الولايات التي تُعاني من مشاكل في التنمية. وهي الولاية التي كان بها مشروع المدينة الجديدة ” بوقزول” التي كان يُنتظر أن يكون مشروعا ضخما.

وأضاف المتحدث خلال كلمته التي حضرها سكان الولاية أن برنامجه. الرئاسي يرتكز على التنمية مشيرا، إلى أنه وبعد دراسات قام بها منذ 1962، وجد أن الجزائر شهدت تطور نوعا ما في بناء البنية التحتية. مع تعاقب الرؤساء، لكن المشكل أن المواطن الجزائري لم يصل الى تطلعاته في التنمية. وهذا ما يعد به المترشح حيث أنه سيركز على التنمية. لإعادة الثقة للمواطن الجزائري الذي يريد العيش في رفاه.

وفي الجانب الاجتماعي قال المترشح لرئاسيات ال7 سبتمبر أنه يعد الشباب الجزائري بالعمل وخلق مناصب شغل دائمة لهم.