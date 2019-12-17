عبد العزيز بلعيد يهنئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

الإنتخابات الرئاسية
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عبد العزيز بلعيد يهنئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم أسماء.ع

قدم رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، تهانيه لرئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون.

وقال بلعيد في برقية التهنئة، إن تمسكه بالحوار ومشاركته في الانتخابات الرئاسية إلا قناعة وإيمانا منه بالواجب الوطني.

وأضاف المترشح السابق للرئاسيات، “عبرنا عن قناعة بمواقف ثابتة في كل المناسبات بخطاب واضح وصريح منذ بداية الأزمة”.

وصرح بلعيد “ثقتنا كبيرة في تفهمكم لما يدور في الساحة السياسية وضرورة جمع الصف للتقدم إلى الأمام خدمة للشعب والوطن”.

للإشارة، اعلن المجلس الدستوري، أمس الاثنين، أن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية رسميا بنسبة 58.13 بالمائة.


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