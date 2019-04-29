عبد الغني هامل يمثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة

سيمثل صبيحة اليوم الإثنين اللواء المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة.

وسيمثل اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل رفقة نجله مراد لسماع أقوالهما، وهما متابعان في قضايا فساد.

للإشارة فإن عبد الغاني هامل ونجله متابعان في قضايا نهب العقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

من جهتها قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع أمس لوالي تيبازة السابق حول قضية شبهة فساد.

والي تيبازة السابق موسى غلاي المتابع في شبهة فساد شغل المنصب بين سنتي 2016 و2018.