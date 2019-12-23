عاجل

عبد الفتاح السيسي: شخصية الفريق ڨايد صالح جديرة بالإحترام والتقدير

الوطني
  • -
  • 0
عبد الفتاح السيسي: شخصية الفريق ڨايد صالح جديرة بالإحترام والتقدير
بقلم م . فيصل

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه الخالصة للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد ڨايد صالح.

ونشر عبر صفحته الرسمية على التويتر أن شخصية الفريق أحمد ڨايد صالح جديرة بالإحترام والتقدير

وكتب في تغريدة على التويتر “أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق/ أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر.

أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745564

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com