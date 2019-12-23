عبد الفتاح السيسي: شخصية الفريق ڨايد صالح جديرة بالإحترام والتقدير

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه الخالصة للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد ڨايد صالح.

ونشر عبر صفحته الرسمية على التويتر أن شخصية الفريق أحمد ڨايد صالح جديرة بالإحترام والتقدير

وكتب في تغريدة على التويتر “أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق/ أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر.

أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.