عبد القادر مسدوة : إقتراح إنشاء صندوق إستثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا

أسفرت المباحثات الجزائرية الفرنسية، التي إنطلقت فعاليتها اليوم الإثنين، في باريس، عن نية كلا الجانبين في إنشاء صندوق إستثمار ثنائي.

وحسب ما جاء في تغريدة للسفير الجزائر بفرنسا ” عبد القادر مسدوة “، خلال الجلسة الرابعة للحوارالإستراتيجي الجزائري-الفرنسي.

طرح الجانبان فكرة إنشاء هذا الصندوق الإستثماري.

للإشارة إنطلقت اليوم الإثنين، المباحثات الجزائرية الفرنسية بين وزيرالشؤون الخارجية عبد القادرمساهل، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس.

والتي تعتبر آلية تم إنشاؤها في مايو 2013 لتعزيز وتنويع العلاقات الإقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.