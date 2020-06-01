عبد اللاوي يرد على قناة فرانس 5 ويطالب فرنسا بالتحكم في الشق الإعلامي

استنكر عبد القادر عبد اللاوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، روبرتاج قناة “france 5″، مؤكدا أن على فرنسا التحكم في الشق الإعلامي.

وأورد عبد اللاوي: “أطروحة احترام الدولة ليست شعارات فقط، بل مواقف، فالعلاقات بين الدول مقننة سياسيا، ومن لا يريد أن يتغير سيتأزم”.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس: “نحن كبرلمان، نقول لتلك الجهات، إبحثي عن مخارج حروب بعيد عن الجزائر”.

كما تحدث ذات المسؤول، على ملف الذاكرة، مؤكدا أن هناك حالة من الصراع والتوتر والتعدي على رموز الجزائر، أدى إلى أوجاع، مطالبا من الهيئات المعنية أن تدافع عن حوض الجزائر وكرامتها.

وخص عبد اللاوي بالذكر، ما تعلق بإعادة توطين رفات شهدائنا، ودفنهم بوطنهم، وصون حقوق المهاجرين.