عبد اللاوي يوجه رسالة قوية إلى المتربصين بالمولودية

فتح قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، النار على كل المتربصين بالنادي، من داخله وخارجه.

وعقب التأهل أمس السبت، إلى ربع النهائي، أطلق عبد اللاوي، رسالة قوية، عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “أنستغرام” وجهها، إلى: “بعض الأشخاص من داخل أو خارج الفريق”.

وجاء في رسالة لاعب العميد: “أنتم من تروجون الأكاذيب، وتنتظرون تعثر المولودية في أي مناسبة لإلقاء اللوم على عبد اللاوي من دون حق.. وتوجيه له اتهامات باطلة في كل مرة”.

وواصل عبد اللاوي: “بل وذهبتم حتى للتشكيك في روح مجموعتنا وإمكانياتنا ومدى افتخارنا بحمل ألوان المولودية.. حاولوا مرة أخرى”.

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