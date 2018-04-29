عبد اللطيف ديلمي: أملنا في الرئيس بوتفليقة للحفاظ على الأراضي الزراعية

أكد الأمين الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أن له ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

من أجل تطبيق قوانين الدستور والجمهورية خاصة ما تعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

وخلال، حصة”قهوة وجرنان”، قال ديلمي أن لديه قناعة وثقة في الرئيس بوتفليقة من أجل إيجاد الحلول لوقف إستنزاف الأراضي الزراعية.

مجددا أمله من أجل أن تبقى الأراضي خصبة ومخصصة للمجال الفلاحي دون المساس بها وتبقى ذات طابع فلاحي محض.

خاصة بعد الفيديو والنداء الذي وجهه أحد فلاحي منطقة الغرب الجزائري”لزهاري”،بعد محاولة إستغلال أرضه الفلاحية في مشروع عقار صناعي.