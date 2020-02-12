عبد المالك بوضياف منح ابن هامل قطعة أرض مساحتها 6 ألاف متر مربع بوهران

كشفت التحريات التي باشرتها المصالح المختصة في إطار قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أن ابن هذا الأخير قد استفاد من عقار مساحته 5 ألاف و900 متر مربع بولاية وهران منحها له الوالي الأسبق لوهران عبد المالك بوضياف بطريقة غير قانونية.

وحسيب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالتحقيق، فإن “أ هامل” وهو ابن عبد الغني هامل قد استفاد من قطعة أرضية في عهد عبد المالك بوضياف، و بتواطؤ مدير أملاك الدولة أنذاك “م. س”وكذا مدير الصناعة المشتبه في “ع خ” أين عرف قرار التنازل عدة تعديلات في المساحة أين تم تخفيضه من 19 ألف متر مربع إلى 5900 متر مربع.

وحسبما أكدته مصادر “النهار اونلاين”، فإنه و خلال التحقيقات مع مدير أملاك الدولة ومدير الصناعة السابقين فقد حاولا التملص من مسؤوليتهما وإلقاءها كاملة على الوالي السابق عبد المالك بوضياف.

من جهته عبد المالك بوضياف نفى هو كذلك التهم الموجهة إليه، أين قال بأن الأمين العام هو من كان يترأس اجتماعات ترقية الإستثمارات بالولاية.

وفي هذا الإطار أكد ذات المصدر أن محاضر اجتماعات اللجنة التي تم الإطلاع عليها في التحقيقفات قد كشفت أن الوالي السابق بوضياف هو من كان يترأس اجتماعات لجنة ترقية الإستثمار الولائية وليس الأمين العام.

وبينت التحقيقات أن ابن هامل المدعو “أ .هامل” لم يقم بدفع الإتاوة لسنة 2018 الخاصة بالإستفادة من العقار محل التحقيق.