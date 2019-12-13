عبد المجيد تبون في أسطر

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019 عن فوز المترشح الحرّ عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية.

وحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة فإن تبون فاز بنسبة 58.15 بالمائة، ما يعادل 4.945.116 صوت.

ويعتبر عبد المجيد تبون الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية من مواليد 17 نوفمبر 1945 بالمشرية في النعامة.

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة الدفعة الثانية في جويلية 1969 في إختصاص إقتصاد ومالية 1965.

وتقلد عدة مناصب في الدولة منها سياسية وزارية أهمها:

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

إطار على مستوى الجماعات المحلية مابين الفترة 1975 و 1992، منها أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة.

كما شعل منصب والي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

تقلد حقائب وزارية منها وزارة السكن والعمران في سنة 1999 ووزير الاتصال مابين 1991 و2000 .

ليعود لوزارة السكن العمران مابين 2001 و2002 ثم من 2012 إلى غاية 2014 وتكليفه بمهام وزير التجارة 2017 .

وعيّن يوم 25 ماي 2017 في منصب وزيرا اولا للحكومة وانهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أوت.

وتم إنتخابه يوم 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجمهورية في الدور الاول والتي ترشح لها تبون كمرشح حر.