عبد المومن خليفة: “تركت 90 مليار في البنك.. وبوتفليقة سبب إنهياره”

كشف عبد المومن خليفة، أنه ترك 90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، وكان بإمكان البنك الإستمرار في العمل.

وأضاف خليفة خلال انطلاق المحاكمة اليوم رفقة 11 متهما بمجلس قضاء البليدة، أن النظام السابق تسبب في انهيار مجمع الخليفة.

وقال عبد المومن خليفةعبد المومن، أن الوزير السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق بوتفليقة يتحملون مسؤولية انهيار الخليفة.

كما طالب عبد المومن خليفة بفتح تحقيق معمق في الأموال التي تركها في بنك الخليفة.

للإشارة فقد توبع عبد المومن خليفة و11 متهما آخر تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية، واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.

من جهته نفا عبد المؤمن خليفة كل التهم الموجه اليه من قبل القاضية.