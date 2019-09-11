عبد الوهاب ديرة: درسنا القانون العضوي للإنتخابات وإرتأينا عدم تعديله

أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، أن اللجنة درست القانون العضوي للإنتخابات، وارتأت عدم إجراء تعديلات عليه.

وأضاف عبد الوهاب ديرة، خلال عرضه، لمشروع القانون العضوي للانتخابات، أن اللجنة عقدت اجتماعات، وتناولت مختلف أحكام القانون، بكل مسؤولية، وبصفة استعجالية، وتداركت بعض أخطائه المطبعية والشكلية.

وأكد ذات المتحدث، أن اللجنة ارتأت عدم ادراج أي تعديلات على القانون، لحين عرضه على النواب، لأجل السماع لإقتراحاتهم، سعيا لإخراج نص قانوني في مستوى تطلعات الجميع.

وتابع مقرر اللجنة، أن الهدف من دراسة وإخراج قانون الإنتخابات، والسلطة الوطنية المستقلة، هو ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.