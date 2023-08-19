عبود: “مكان تربص الخضر الخاص بالكان سيتحدد حسب هوية المنافسين”

أكد صالح باي عبود، المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، بأن مكان إجراء تربص الخضر الخاص بكأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين جانفي وفيفري 2024 بكوت ديفوار، سيتحدد بعد التعرف على منافسي المنتخب.

وفي تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت، أوضح عبود، بأنه كان هناك كلام عن برمجة التربص بغينيا الاستوائية، في عهد الرئيس السابق جهيد زفيزف.

ليضيف بهذا الخصوص: “سننتظر تعيين رئيس جديد، والتعرف على مجموعتنا في الكان، والمدينة التي ستحتضن لقاءاتنا، من أجل الوقوف على التحضيرات ومكانها، ولحد الآن لا يوجد أمور رسمية”.