عبود :”مواجهة أوغندا في الكاميرون ستكون مفيدة لـ “الخضر” “

كشف المكلّف بالإعلام لدى الفاف صالح باي عبود أن الفرصة مواتية للاعبي “الخضر” لاكتشاف الأجواء الإفريقية.

وقال صالح باي عبود في تصريح لـ “النهار” اليوم الأربعاء “الاتحاد الأوغندي وضع بيان باستقبال الجزائر بالكاميرون، الأمر سيكون ايجابي بالنسبة للناخب الوطني ولاعبيه”.

كما أضاف صالح باي عبود “الفرصة مواتية لبعض اللاعبين للتحضير في أجواء الإفريقية، لأنّنا سنلعب كأس إفريقيا في كوت ديفوار”.

وختم عبود “التحضيرات لمباراة منتخب تونس الودية، بدأت و الناخب الوطني كان يريد لعب ودية أمام اكبر الأندية الإفريقية منها تونس، عنابة جاهزة لاحتضان المباراة”.

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