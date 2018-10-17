عبيد شارف الممثل الوحيد للتحكيم العربي في مونديال الأندية

أختير الحكم الدولي الجزائري، مهدي عبيد شارف، ضمن الأطقم التحكيمية المعنية بإدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إجراؤها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت لجنة الحكام بالإتحاد لدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة حكام هذه الدورة، أين تواجد مهدي عبيد شارف، كممثل وحيد للصافرة العربية.

وضمت القائمة التي أعلنت عنها لجنة حكام “الفيفا” كل من: الجزائري عبيد شارف، الأمريكي ماروفو جاير، البرازيلي ويلتون سامبيو، النيوزيلاندي مات كونجر، والإيطالي جيانالوكا روسي. إضافة لـ12 مساعدا.

يذكر أن كأس العالم للأندية المقررة بمدينتي أبو ظبي والعين، ستنطلق فعالياتها في الـ12 ديسمبر المقبل، وستدوم إلى غاية 22 من ذات الشهر.