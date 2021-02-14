عجال: الإستعانة بالطاقات المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية

كشف المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عجال مراد، أن المؤسسة تسعى لتوحيد الخبرات المكتسبة من قبل الموزعين.

وأوضح عجال خلال الملتقى الدولي لمديري التوزيع، أن المؤسسة تعتمد على مبدأ الخدمة العمومية وفقا لمقتضيات وشروط التكلفة.

وأضاف أن السلطات أقرت الخطة التنظيمية منذ 2017 لإنشاء نموذج جديد للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع إعادة هيكلتها لتحسين خدماتها.

وأضاف عجال، أن شركة sadag عملت على توسيع نطاق أنشطتها اعتبارا من فيفري2020، وأنشطة التموين وتسويق معدات توزيع الكهرباء والغاز.

بالإضافة إلى صناعة التجهيزات الكهربائية والغازية والمعدات الجانبية وإصلاح محولات الطاقة، وتأهيل المعدات والتجهيزات الطاقوية.

وكشف عجال، أن الشركة تطمح في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بدمج الطاقات المتجددة على مستوى شبكاتها.

ويأتي هذا للتغيير من أنماط الإستهلاك والتفتح على افاق تحفز النمو الإقتصادي، وتسريع وتيرة اعتمادها على نطاق أوسع.