عجال يشدد على ضمان تزويد ولايات الجنوب بالطاقة في صائفة 2022

شدد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، على ضرورة ضبط مستوى تقدّم الأشغال والتزامات سونلغاز بخصوص تزويد ولايات الجنوب بالطاقة خلال صائفة 2022.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، اليوم الخميس، على أشغال اجتماع متابعة مستوى تنفيذ المشاريع المقرّرة للتحضير لصائفة 2022.

وحسب بيان لسونلغاز، فقد تم التركيز في هذا الاجتماع، على تزويد ولايات الجنوب بالطاقة خلال ذات الفترة.

وحمل الاجتماع عنوان “إضاءة على تحضير صائفة 2022 على مستوى ولايات الجنوب”. وعقد في مقر المديرية العامة لسونلغاز، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الفروع المعنية بهذا البرنامج.

وأكد المسؤول الأول على المؤسسة، مراد عجال، على ضرورة ضبط مستوى تقدّم الأشغال والتزامات سونلغاز بخصوص هذا البرنامج.

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