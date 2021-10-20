عجز بـ112 ألف متر مكعب من المياه بسبب سرقة الكوابل الكهربائية

قال المكلّف بالإتصال بوزارة الموارد المائية مصطفى شاوشي، أن إستغلال أبار جديدة بالعاصمة سمحت ببلوغ إنتاج سنوي قدر بـ 300 ألف متر مكعب في اليوم. وهو حجم مدعو للإرتفاع تماشيا مع إستلام الآبار الجاري إنجازها.

وأضاف شاوشي في حديث لـ”وأج”، أنه يقدر إجمالي إنتاج الماء بالعاصمة حوالي 750 ألف متر مكعب في اليوم نتيجة أزمة الأمطار”. مضيفا أنه سيتم الحفاظ على مستوى الإنتاج كسيناريو غير مناسب أكثر. والذي يقلص إلى أدنى حد اللجوء إلى مياه السدود إلى غاية عشية موسم الإصطياف المقبل”.

وأوضح المتحدث، أنه يجب دعم تصليح التسربات على شبكات الإنتاج والتوزيع. مضيفا أنه منذ مطلع أكتوبر الجاري بلغت نسبة سرقة المياه من طرف المزارعين 50 بالمئة من أصل 95.000 متر مكعب/يوميا. التي يصرفها سد غريب. مما تسبب في اضطرابات التزويد بالمياه الشروب بالناحية الغربية للعاصمة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تسجيل 28 عملية سرقة كوابل كهربائية وقاطع التيار على مستوى عمليات الحفر منذ بداية سبتمبر 2021. مما أفضى إلى تسجيل عجز شامل في الإنتاج بلغ 112 ألف متر مكعب. أي تسجيل خسائر يومية بلغت 5000 متر مكعب/يوميا. أما بالنسبة للولايات السبعة الأخرى بوسط البلاد. تم إطلاق عدة أعمال تتعلق اأساسا بتعبئة موارد جديدة من خلال برامج مختلفة.

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