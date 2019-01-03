عجوز في الستينات وزوجها في الثمانينات يرزقان بطفلة

أصبحت إمرأة هندية واحدة من أكبر الأمهات اللاتي يلدن أطفالا في العالم، بعدما أنجبت في عمر متقدم جدا، طفلة وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال أطباء في المستشفى، الذي شهد الولادة، إن الأم والرضيعة بصحة جيدة.

وتبلغ المرأة الهندية 65 عاما، وضعت مولودتها، الأربعاء، في أحد مستشفيات ولاية جامو وكشمير، شمالي الهند.

وتابعت أن زوجها، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، شكر الله “على الهدية الثمينة”، لكنه وجّه نداءً يطلب من خلاله مساعدة مالية.

لإعانة أسرته الصغيرة، مضيفة أن الزوجين يملكان طفلا، ولد قبل نحو 10 سنوات، يضيف المصدر.