عدة دول تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر
أعلنت عدة دول، اليوم السبت، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، و أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، وديوان الوقف السني في العراق تعذر رؤية هلال شوال وبالتالي فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.
بالمقابل أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.
كما كشفت المحكمة السعودية العليا، في بيان لها، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مضيفة أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.
من جهتها، أعلنت قطر والإمارات والكويت أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية.
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كما أعلنت السعودية اليوم السبت عن تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت،وبهذا سيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، فيما سيتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين.
و في هذا السياق أعلن الديوان الملكي المحكمة العليا، “أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.”
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السعودية تصدر بيانا حول كثرة التصوير في الحرم
كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا حول كثرة التصوير في الحرم. حيث دعت إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.
ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.
وقالت الوزارة على حسابها على تويتر إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله. وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك”.
وأشارت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك. وعدم تصوير أي موقف خاص.
كما نصحت الوزارة بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، والاستماع إلى إرشادات المراقبين، وعدم الاستعجال في أداء المناك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة. في محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان.