عدة دول تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدة دول، اليوم السبت، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، و أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، وديوان الوقف السني في العراق تعذر رؤية هلال شوال وبالتالي فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

بالمقابل أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.

كما كشفت المحكمة السعودية العليا، في بيان لها، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مضيفة أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

من جهتها، أعلنت قطر والإمارات والكويت أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية.

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