عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 39256 إصابة جديدة و1241 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 9031851 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 254167 حالة بعد تسجيل 1241وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 33802 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7754764 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا

فيما استكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، كما يقدر مستوى المناعة الجماعية في روسيا بـ49%.