عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 5 ملايين حالة في بريطانيا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 4473677 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة، كما تم تسجيل 10 وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 127758 شخصا.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل الى 38.614 مليون شخص، يوجد من بينهم أكثر من 24.043 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.