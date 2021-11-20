عدد الإصابات بكورونا في إرتفاع و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة
سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 208836 حالة مؤكدة بالفيروس.في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6018 حالة وفاة.
ووفق ذات البيان فقد تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 143223 حالة. بينما يتواجد 14 شخصا بالعناية المركزة.
وأضاف البيان أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت4 ولايات أكثر من 10 حالات.
هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
والجدير بالذكر ان الجزائر سجلت يوم أمس الجمعة 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.
كما تصدر كل من ولاية وهران امس عدد الإصابات اليومية 21518 إصابة أي بـ +32. وكذ ولاية الجزائر بـ 33595 إصابة أي +30. متبوعة بولاية جيجل بـ 6064 إصابة أي +16.
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بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 143125 حالة شفاء، بعد تماثل 103 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (32 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا.
ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال نفس الفترة 30 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في العاصمة إلى 33595 حالة مؤكدة.
كما سجلت ولاية جيجل هي الأخرى 16 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في هذه الولاية إلى 6064 حالة مؤكذة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 33595 إصابة (+30).
وهران : 21518 إصابة (+32).
البليدة: 11903 إصابة (+5).
باتنة: 10619 إصابة (+6).
قسنطينة: 10446 إصابة (+6).
سطيف: 9576 إصابة (+7).
تيزي وزو : 8688 إصابة (+7).
بجاية: 7175 إصابة (+8).
تبسة : 6185 إصابة (+5).
جيجل : 6064 إصابة (+16).
المسيلة : 5448 إصابة (+3).
البويرۃ : 5221 اصابة (+6).
ورقلة : 4918 إصابة (+1).
بومرداس : 4748 إصابة (+4).
مستغانم : 4553 اصابة (6).
تلمسان : 4272 إصابة (+4).
سيدي بلعباس : 4210 إصابة (+3).
بسكرة : 3447 إصابة (+0).
تيبازة : 3303 إصابة (+0).
أم البواقي : 2941 إصابة (+1).
الوادي : 2910 إصابة (+0).
عنابة : 2739 إصابة (+0).
عين تموشنت : 2564 إصابة (+0).
الأغواط : 2519 إصابة (+4).
الجلفة : 2033 إصابة (+0).
سوق أهراس : 2001 إصابة (+2).
غليزان : 1933 إصابة (+0).
المدية : 1925 اصابة (+2).
قالمة : 1905 إصابة (+0).
سكيكدة : 1866 إصابة (+0).
تيارت : 1668 إصابة (+1).
معسكر : 1577 إصابة (+0).
خنشلة : 1556 إصابة ( +1).
أدرار : 1384 إصابة (+0).
ميلة : 1303 إصابة (+2).
الطارف : 1294 إصابة (+0).
الشلف : 1274 إصابة (+0).
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0).
عين الدفلى : 1082 إصابة (+0).
بشار : 925 إصابة (+0).
النعامة : 820 إصابة (+1).
برج بوعريريج : 737 إصابة (+0).
غرداية : 667 إصابة (+0).
البيض : 662 إصابة (+0).
سعيدة : 505 إصابة (+0).
تندوف : 442 إصابة (+0).
تمنراست : 270 إصابة (+0).
إيليزي : 217 إصابة (+0).
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