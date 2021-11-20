عدد الإصابات بكورونا في إرتفاع و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 208836 حالة مؤكدة بالفيروس.في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6018 حالة وفاة.

ووفق ذات البيان فقد تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 143223 حالة. بينما يتواجد 14 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت4 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

والجدير بالذكر ان الجزائر سجلت يوم أمس الجمعة 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

كما تصدر كل من ولاية وهران امس عدد الإصابات اليومية 21518 إصابة أي بـ +32. وكذ ولاية الجزائر بـ 33595 إصابة أي +30. متبوعة بولاية جيجل بـ 6064 إصابة أي +16.

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بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 143125 حالة شفاء، بعد تماثل 103 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (32 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا.

ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال نفس الفترة 30 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في العاصمة إلى 33595 حالة مؤكدة.

كما سجلت ولاية جيجل هي الأخرى 16 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في هذه الولاية إلى 6064 حالة مؤكذة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات: