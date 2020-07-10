عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 550 ألفا

بلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر العالم، اليوم الجمعة، 550440 حالة وفاة، حسب ما أعلن عنه مركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز.
هذا وبالمقابل، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم إلى 12081232، بحسب المركز.
وتأتي في المركز الأول من حيث أكبر عدد إصابات ووفيات الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3057431 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 132360 على التوالي.
وتتضمن الدول الأخرى التي سجلت أكثر من 20 ألف حالة وفاة، البرازيل وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا والهند.
التعليقات (0)