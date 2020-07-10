عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 550 ألفا

هذا وبالمقابل، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم إلى 12081232، بحسب المركز.

وتأتي في المركز الأول من حيث أكبر عدد إصابات ووفيات الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3057431 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 132360 على التوالي.

وتتضمن الدول الأخرى التي سجلت أكثر من 20 ألف حالة وفاة، البرازيل وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا والهند.