عدد جديد من  “zapping رمضان” بحضور المخرج جعفر قاسم

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وجمع برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، كل من المخرج جعفر قاسم عبر مكالمة هاتفية.

أين تطرق الى مسلسل عاشور العاشر 3 والذي بث في هذا الموسم الرمضاني، وحول تفاصيل هذا العمل وإن كان هناك موسم اخر من عدمه.

بالإضافة الى عديد الأمور التي سيكتشفها الجمهور سواء في “عاشور العاشر3” او حول أعماله المستقبلية.

وبالإضافة الى جعفر قاسم، نزلت مصممة الأزياء نبيلة شيباح والممثل مراد اوحبيت.

ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة.