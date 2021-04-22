عدد مثير من “zapping رمضان” بحضور أبطال “دقيوس ومقيوس”..وحيدة قروج وأمين تيتي

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.
وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، الى ميزانية رمضان والمبلغالذي يصرفه النجوم والفنانين في هذا الشهر الفضيل.
وحضر في هذه الحصة نخبة من الفنانين الجزائريين في صورة أبطال مسلسل دقيوس ومقيوس (نبيل عسلي ونسيم حدوش) عبر تطبيق السكايب.
بالإضافة الى الفنان المعروف امين تيتي ومغني الراب عزو hoodkiller وايضا ملكة جمال شمال افريقيا وحيدة قروج، التي نزلت ضيفة على هذا البرنامج الذي يبث كل سهرة يوم.
ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة.
هذا وتسعى قناة النهار دائما لتقديم أفضل البرامج لمشاهديها في هذا الشهر الفضيل ، في مختلف الطبوع، سواء في البرامج او المسلسلات التي تعرضها القناة رقم واحد في الجزائر.
التعليقات (0)