عدد مثير من “zapping رمضان” بحضور أبطال “دقيوس ومقيوس”..وحيدة قروج وأمين تيتي

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، الى ميزانية رمضان والمبلغالذي يصرفه النجوم والفنانين في هذا الشهر الفضيل.