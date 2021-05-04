عدد مثير من “zapping رمضان” بحضور “الشيخ النوي” والشابة سهام

وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، الى التعاون العربي في الأعمال الفنية، بالإضافة الى الأعمال العربية الرمضانية والتي جذبت المشاهد الجزائري والعربي .

ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة.

وحضر في هذا العدد كل من عامر الدراجي المعروف بـ”الشيخ النوي”، بالإضافة الى الشابة سهام والممثل رشيد بن قذيفة.

ولإثراء هذا الموضوع كان عبر تطبيق “السكايب” مباشرة من بيروت الإعلامي والناقد الفني جمال فياض.