عدلان قديورة يدخل عالم التدريب

دخل الدولي الجزائري السابق، عدلان قديورة، رسميا عالم التدريب، بعدما قرر وضع حدا لمسيرته الكروية كلاعب.

وكان قديورة، قد التحق الموسم الفارط، بشباب بلوزداد، في تجربة لم يكتب لها النجاح. وقرر فسخ عقده مع النادي بعد فترة قصيرة، من أجل خوض تكوين في عالم التسيير والتدريب.

وحسبما أعلنته “قناة الكأس” الكأس القطرية، فإن نادي العربي القطري، عيّن رسميا قديورة، مدربا مساعدا للفريق.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن لاعب الخضر، سيكون مساعدا للتقني الانجليزي، هيدسون، رحيل الإسباني خوان للعمل في الطاقم الفني الجديد لنادي الريان القطري.