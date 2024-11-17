عدلي: “مازلت أنتظر دعوة المنتخب الفرنسي”

عاد اللاعب الفرانكو جزائري، المثير للجدل، ياسين عدلي، للحديث عن رغبته الشديدة في تمثيل فرنسا، رغم التهميش الذي يواجهه من مدرب الديوك ديدي ديشان.

وكان عدلي، قريبا من تمثيل “الخضر”، بعدما منح موافقته للناخب الوطني السابق جمال بلماضي. قبل أن يتراجع ويدلي بتصريحات أثارت الكثير من الجدل، حينما قال، إنه يريد اللعب في المستوى العالي.

وتحدث عدلي، المعار إلى فيورنتينا الايطالي، قادما من اسي ميلان، عن رغبته في حمل ألوان فرنسا. وقال: “بالطبع، لن أخفي بأنه أحد أهداف”.

قبل أن يضيف في تصريحات نشرها موقع “فوت ميركاتو” نقلا عن “ار أم سي”: “لكنني لست ذلك الشخص، الذي يدلي بتصريحات ليقول أنا هنا لاحظوا وجودي”.

وواصل، عدلي، الذي أصبح لا يفوت أي فرصة من أجل التودد لمدرب منتخب فرنسا: “أظن أن ديدي ديشان، وطاقمه الفني، يشاهدون كل اللقاءات ويتابعون مستويات كل اللاعبين الفرنسيين”.

مضيفا: “اليوم، هناك منافسة كبيرة في كل المناصب في المنتخب الفرنسي. وعليه، يجب أن الظهور بمستوى جيد، وبشكل مستمر. على أمل أن أحصل على فرصة الاستدعاء للمنتخب”.

وختم عدلي: “وإذا لم يأت هذا، علينا مواصلة العمل وتقديم كل شيء. من أجل الذهاب نحو تحقيق أهدافنا الشخصية والجماعية”.