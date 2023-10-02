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الرياضة

عدلي متحمس لفكرة حمل ألوان الخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
عدلي متحمس لفكرة حمل ألوان الخضر
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كشفت مصادر إعلامية أوروبية، أمس الأحد، عن عزم متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، ياسين عدلي تمثيل ألوان المنتخب الوطني تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وحسب ما كشف الصُحفي الفرانكو جزائري IbersieneJugur عبر حسابه على منصة X، أمس الأحد، فإن عدلي لم يقم بعد بتغيير جنسيته الرياضية.

وأوضح ذات المصدر، أن لاعب ميلان متفتح لفكرة تمثيل المنتخب الوطني منذ حوالي سنة.

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