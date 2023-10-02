عدلي متحمس لفكرة حمل ألوان الخضر
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر إعلامية أوروبية، أمس الأحد، عن عزم متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، ياسين عدلي تمثيل ألوان المنتخب الوطني تحسبا لقادم الإستحقاقات.
وحسب ما كشف الصُحفي الفرانكو جزائري IbersieneJugur عبر حسابه على منصة X، أمس الأحد، فإن عدلي لم يقم بعد بتغيير جنسيته الرياضية.
وأوضح ذات المصدر، أن لاعب ميلان متفتح لفكرة تمثيل المنتخب الوطني منذ حوالي سنة.
Exclusivité 🚨
Yacine Adli n’a encore pas procédé au changement de sa nationalité sportive .
Le jeune joueur du Milan AC avait démontré son intérêt de porter les couleurs de la sélection nationale Algérienne 🇩🇿 depuis plus d’une année maintenant .#TeamDZ pic.twitter.com/nOisZszY69
— JUG IBER (@IbersieneJugur2) October 1, 2023
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