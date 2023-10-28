عدلي يحسم قراره من تمثيل الخضر

كشفت تقارير إعلامية، عن اتخاذ متوسط ميدان ميلان الإيطالي، ياسين عدلي، القرار النهائي من تمثيل المنتخب الوطني من عدمه.

وحسب تقرير لموقع “العربي الجديد“، فإن عدلي قرّر تمثيل المنتخب الوطني، بعد أن أعطى موافقته المبدئية للناخب الوطني بلماضي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب لن يكون حاضراً في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، ويفضل الانضمام للخضر، حتى يتسنى له ضمان مكانة أساسية في تشكيلة الروسونيري.

ومن المنتظر أن يتفهم الناخب بلماضي موقف اللاعب، خاصة وأنه يمتلك العديد من الأسماء التي بمقدوره الاعتماد عليها، خاصة في حال عودة بن ناصر إلى المنافسة.