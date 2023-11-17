عدلي يرحب بعودة بن ناصر على طريقته

رحّب الفرانكو جزائري، ولاعب نادي ميلان، ياسين عدلي، بعودة زميله في النادي الإيطالي، ولاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، إلى أجواء التدريبات بطريقة خاصة.

وكان بن ناصر، قد عاد أول أمس الأربعاء، إلى تدريبات ميلان الجماعية بعد 6 أشهر كاملة من الغياب، بسبب إصابته المعقدة على مستوى الركبة. التي تلقاها شهر ماي الماضي. ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام الغريم انتر ميلان.

ونشر عدلي، صورة له رفقة بن ناصر، من تدريبات “الروسونيري” أمس الخميس. عبر خاصية ستوري، في حسابه الرسمي على “أنستغرام” وأرفقها بعبارة: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.