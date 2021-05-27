عدل.. إعلان بيع 164 محلا تجاريا في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، اليوم الخميس، عن بيع بالمزايدة، 75 محلا ذات استعمال تجاري كل على حدى.

ويتعلق الأمر بـ42 محل متواجدة بحي 600 مسكن درموش برج البحري و33 محل بحي 1400 مسكن قريشي الرغاية بالعاصمة.

وأكدت “عدل”،أن الراغبون يمكنهم التقرب لمقر المديرية جهوية الجزائر شرق الكائنة حي 416 مسكن “عدل” جسر قسنطينة عين النعجة –الجزائر-.

ووضعت الوكالة 89 محلا ذات استعمال تجاري وخدماتي للبيع بالمزايدة في 2500 سكن عدل موقع1 سيدي عبد الله q20.

ودعت “عدل” الراغبين في الشراء، التقرب من مقر المديرية جهوية الجزائر غرب، حي 540 مسكن براكني عمارة د البليدة .