عدل.. اعلان عن بيع 90 محلا تجاريا و4 مهني في الدويرة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن بإمكان المواطنين شراء محلات في الدويرة. وعرضت الوكالة، بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 90 محلا ذو استعمال تجاري و4 مهني كل على حدى.

وتتواجد المحلات التي وضعتها وكالة “عدل” تحت تصرف المواطنين الراغبين في الشراء، بمشروع 7000/3254 مسكن عدل الدويرة ولاية الجزائر. وأكدت الوكالة أنه بإمكان المواطنين التقرب إلى مقر المديرية الجهوية -الجزائر شرق- الكائنة بحي 416 مسكن جسر قسنطينة –عين النعجة-.

وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب –يضيف الاعلان- في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى ذات المديرية. وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

وعن آخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00. ويودع دفتر في مقر مديرية الجهوية الجزائر شرق. أما عن فتح الأظرف فسيكون بجلسة علنية في نفس المديرية واليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.