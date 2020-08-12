عدل.. الإعلان عن مناقصة وطنية لبناء جدار الدعم لسكنات عين المالحة

وحسب بيان للوكالة، تضمّن الاجتماع تقييم الدراسة التقنية للأرضية التي سيتم بناء جدار الدّعم عليها، على أن يتم الإعلان عن مناقصة وطنية لتعيين مؤسسة انجازه الأسبوع المقبل مباشرة بعد صدور خبرة الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء “CTC “.

وشارك في الإجتماع الذي ترأسه المدير المساعد المكلّف بإدارة المشاريع، إلى جانب المدير المكلّف بالدراسات بالوكالة بوكالة عدل، و المدير المكلف بتسيير العمليات والتجهيزات العمومية و مدير الدراسات التقنية، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناءCTC.

بالإضافة إلى مكتب الدراسات المكلّف بالمتابعة، وممثلين عن المخبر الوطني للسكن والبناء LNHC، والشركة المكلّفة بإنجاز المشروع السكني لموقع 1462 عين المالحة.

وكان المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع، قد عاين في 14 جوان المنصرم، وضعية الأشغال في هذا الموقع، واطلع على الأرضية التي سينجز عليها جدار الدعم.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المتواصلة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، للأشغال في موقع 1462 وحدة سكنية بعين المالحة في العاصمة.

على غرار متابعة الوكالة لباقي المشاريع في مختلف ولايات الوطن، بهدف الدفع بوتيرتها ومراقبة نوعيتها.