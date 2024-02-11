عدل.. انطلاق بيع السكنات وهذا سعرها

انطلقت، اليوم الأحد، عملية بيع السكنات المنجزة في إطار برنامج الترقوي الحر، الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

كما أشارت وكالة تحسين السكن “عدل”، التي أعلنت عن العملية الأسابيع الماضية، إلى أن شراء هذه السكنات تتم عبر منصة الكترونية.

وللتسجيل يجب على كل راغب في شراء هاته السكنات الدخول إلى الموقع www.aadl.com.dz. وبعدها التوجه الى خانة سكنات الترقوي الحر ” logement promotionnel libre ” من أجل إتمام إجراءات التسجيل.

وتعرض بيع 40 مسكن ترقوي حر المتواجدة بـ UV1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة. ويبدأ سعر شقة من أربع غرف F 4 تتراوح مساحتها مابين 113 إلى 115 متر مربع من 13.665.600 دينار. وشقة من خمسة غرف F 5 تتراوح مساحتها مابين 137 إلى 172 متر مربع من 16.477.000 دينار.