عدل.. انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، عن فتح موقعها الالكتروني. كما أشارت الوكالة إلى أن المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول 10 بالمائة بإمكانهم اختيار المواقع السكنية.

وأضافت وكالة “عدل”، أن عملية اختيار المواقع السكنية سيكون عبر رابط موقعها الالكتروني https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSITE .

كما أكدت وكالة عدل، أن عملية الاختيار، تخص المواقع التي نصبت فيها شركات الانجاز لانطلاق الأشغال.

في حين، ألح المدير العام لوكالة “عدل”، في وقت سابق، على ضرورة التنسيق اكثر والإلتزام بتعليماته. مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب اجراءات الدراسات. حيث دعا زيتوني، إلى تسريعها والإنتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

واستمع، زيتوني، إلى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخر الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية.

ومن جهة أخرى وجه المسؤول الأول في وكالة عدل، تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من اجل الصرامة في متابعة الاشغال. واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها. مؤكدا على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات، مشيرا أن الوكالة لن ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء.

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني ومباشرة العمل بها. كما ستمكن هذه الخاصية المستفيدين من السكنات صيغة البيع بالإيجار من تسديد مستحقات الإيجار.

في حين، شرحت وكالة “عدل”، خطوات دفع مستحقات وفواتير الايجار عبر الانترنت، عن طريق مقطع فيديو توضيحي. حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى المنصة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والضغط على خانة “payez votre loyer ici”.

كما أضافت، الوكالة أن بعد هذه الخطورة يقوم المستفيد من السكن بكتابة رقم الملف، والفاتورة وثمن الدفع. ثم يضغط على خانة “captcha” ويقوم بإتباع خطواتها. وبعدها يختار ادفع “cib” أو عن طريق بطاقة البريد الذهبية.