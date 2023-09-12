عدل.. بيان هام للمستفيدين من السكنات

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما لكافة مكتتبيها عبر التراب الوطني.

كما دعت وكالة “عدل”، المكتتبين عبر كافة الوطن الذين لم يستلموا مفاتيح سكناتهم إلى التقرب من مصالحها التجارية بأقرب وقت. وهذا من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استلام المفاتيح.

ويتعلق الأمر بالمكتتبين الذين تم برمجتهم لاستلام مفاتيح سكناتهم الجديدة، في الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة لـ 5 جويلية 2023 الفارط.

أول نوفمبر موعد التسليم

ومن المرتقب تسليم السكنات في ذكرى إندلاع الثورة التحريرية بالولايات التابعة بالمديرية الجهوية. حيث دعا المدير العام للوكالة طيب زيتوني، مديري المشاريع ومؤسسات الإنجاز بضرورة التحلي بالروح المقاولاتية. والعمل بنظام التناوب والتغلب على مختلف العراقيل الإدارية والطبيعية. بهدف زرع البسمة في وجوه عائلات المتسفيدين.

كما سيتم تسليم عدد من السكنات الموجهة لأصحاب الطعون والملفات المقبولة وهو مايؤكد على تسارع وتيرة الأشغال .

أما عن المحلات التجارية فقد دعا المدير العام إلى ضرورة تسهيل إجرءات البيع. وكذا وضع مخطط إستباقي من أجل بيع المحلات بالأحياء المبرمجة للتسيلم.

وفي نفس السياق، أسدى وزير السكن محمد طارق بلعريبي، تعليمات بضرورة التنسيق ما بين كل من المدير العام للسكن. والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، والمدير العام للمدينة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وهذا بغية رفع كل العراقيل وبرمجة لقاءات مع المدراء الولائيين قصد ضمان استكمال المشاريع في آجالها.